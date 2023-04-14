Названо российское оружие, способное отразить наступление ВСУ за считанные секунды
Ракеты Х-50 и БПЛА «Иноходец» готовят к уничтожению наступления ВСУ
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Генштаб ВСУ обеспокоен — ВСК РФ готовится использовать ракеты большой дальности и передовые беспилотники. Эксперты рассказали о пугающей силе российских разработок.
В 90-х годах прошлого века на МКБ «Радуга» началась разработка тактических ракет большой дальности Х-50, которые сегодня готовы к боевому дежурству. Оружие имеет «несущий корпус» с выдвижным крылом малой стреловидности, а его размер не превышает 0,07−0,01 квадратного метра, что снижает дальность их обнаружения и позволяет им оставаться незамеченным над центральными территориями Украины из польского воздушного пространства.
Х-50 могут поражать цели на расстоянии до 1500 километров, в чем превосходят американские аналоги на 15-20% и могут во многом осложнить развертывание контрнаступления украинской стороны, и остановить попытки продвижения боевиков киевского режима на Мелитопольском и Бердянском направлениях, пишет EADaily.
Кроме того, российская авиация планирует задействовать БПЛА «Иноходец» для отражения атаки противника. Их применение будет кстати на Приазовском направлении. Беспилотник уже встречается в зоне СВО. Накануне он ликвидировал целое сосредоточение техники и живой силы украинской армии под Авдеевкой.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры уничтожения позиций националистов на Украине.
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