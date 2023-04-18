«Просто пустота»: Валерия раскрыла правду об отношениях детей с Шульгиным

Знаменитость ушла от бывшего мужа более 20 лет назад — удалось ли дочери и сыновьям отпустить старые обиды?

Певица Валерия рассказала, как складываются отношения детей с их кровным отцом, продюсером Александром Шульгиным. Подробностями звезда поделилась в YouTube-шоу Натальи Подольской.

Как известно, пара рассталась много лет назад — тогда выяснилось, что шоумен избивал свою жену, кроме того, держал в страхе детей. Артистке тогда хватило смелости уйти от мужа, поставив на кон карьеру, финансы и даже жизнь в Москве. Буквально ни с чем знаменитость вместе с тремя детьми уехала к родителям в Саратовскую область, в Аткарск. Но, к счастью, в один прекрасный момент появился принц на белом коне — Иосиф Пригожин, с которым певица построила и новую карьеру, и личное счастье.

Однако старые обиды отпускать было не просто ни самой Валерии, ни детям. Звездный отец, в свою очередь, и не пытался реабилитироваться в их глазах. Прошло уже более 20 лет, а он, по словам артистки, даже не здоровается с ними.

«Мы однажды вместе шли, и идет этот человек нам навстречу. И ничего… Просто мимо прошел. Несколько раз так встречались. Ну что поделать, и такое бывает», — поделилась Валерия.

При этом, добавила знаменитость, прежние травмы ее детей больше не тревожат. Когда-то залечивать их приходилось с помощью специалистов. Особенно нуждалась в терапии дочь Анна, которая мучилась из-за панических атак. К счастью, теперь все переживания позади.

«Был страх увидеть, страх испугаться. <…> В детстве мы посещали групповые занятия с психологом. Думаю, теперь проблем нет. Арсений вообще ничего не помнит, а старшие — в ту сторону просто пустота», — сказала Валерия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему певица Валерия подала в суд на власти Латвии.