Начало конца: почему заключение Цивина стало предвестником настоящего приговора

Обычно суды избегают заключения под стражу в период рассмотрения дела. Какой шаг следствие сделает дальше?

Подозреваемый в мошенничестве с вдовой Алексея Баталова 74-летний Михаил Цивин взят под стражу. Адвокат и юрист Евгений Тонкий в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему выбор данной меры пресечения — лишь начало череды бед у фигурантов дела.

Уголовное дело в отношении Цивина и его супруги актрисы Натальи Дрожжиной было возбуждено после вскрытия фактов, которые указывали на то, что пара могла незаконным путем завладеть наследством Баталова. По версии следствия, подозреваемые втерлись в доверие к его вдове и дочери, после чего к ним неожиданно перешло несколько квартир и 16 миллионов рублей. Судебное разбирательство длится на протяжении трех лет, однако сейчас подошло к кульминационному моменту.

По словам эксперта, судей была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а это может свидетельствовать о том, что Цивин нарушал прежнюю меру пресечения, которая запрещала ему совершать определенные действия. Юрист предположил, что терпение правоохранительных органов и обвинителя могло иссякнуть, что и повлекло столь радикальную меру.

«Исходя из опыта своего и судебной практики можно сделать следующий вывод, что суды вряд ли заключают под стражу в момент рассмотрения дела просто так. Если это происходит, то следующим шагом будет вынесение обвинительного приговора именно с реальным отбыванием срока лишения свободы. Не условным, а именно реальным», — прокомментировал адвокат.

Евгений Тонкий объяснил, что в случае вынесения оправдательного приговора и необоснованного заключения под стражу без обоснований будет возможно добиться компенсации со стороны государства. Однако в случае Цивина все свидетельства предрекают именно обвинительный приговор, отмечает эксперт. По его словам, соответствующая статья может предусматривать лишение свободы сроком до десяти лет, но на практике заключенный может получить от трех до шести лет.

«Что касается Дрожжиной, то вряд ли суд изберет меру пресечения в виде заключения под стражу в связи с ее болезнями и чрезмерным престарелым возрастом. Поскольку в соответствии с уголовным процессуальным законодательством и общими правилами назначения наказания лица, которые старше 60-65 лет и особенно женщины, то здесь возникают вопросы, связанные с более смягчающими обстоятельствами в отношении реального отбывания лишения свободы», — сообщил собеседник 5-tv.ru.

Адвокат добавил, что говорить о доказательности вины пока что нельзя, так как только вступивший в силу обвинительный приговор дает право на это. При этом, уточнил он, приговор вступает в силу лишь после апелляционного рассмотрения, которое будет весьма однозначным.

«Адвокатами Цивина и Дрожжиной подана апелляционная жалоба, поэтому пока однозначно говорить о наличии вины в действиях Цивина и Дрожжиной рано. Но те действия, которые сейчас предпринимаются, и те звоночки, в том числе, с заключением его под стражу, свидетельствуют о том, что и суд, и правоохранители, и материалы дела имеют достаточное количество доказательств, позволяющих сделать вывод о виновности Цивина и Дрожжиной», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал, почему суд не отправил в СИЗО Дрожжину по делу о хищении у семьи Баталова.