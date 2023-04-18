Восточный союз: оборонные академии РФ и КНР договорились о сотрудничестве

Сергей Шойгу и его коллега Ли Шанфу подписали соответствующий меморандум. О чем еще договорились министры?

Министр обороны КНР Ли Шанфу возложил цветы к могиле Неизвестного солдата у стен московского Кремля. Вместе с ним в мероприятии приняли участие и другие члены китайской делегации. По завершении глава военного ведомства направился на встречу со своим коллегой Сергеем Шойгу.

В Национальном центре управления обороной стороны подписали меморандум о сотрудничестве между Военной академией Генштаба Вооруженных сил России и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии Китая.

«Координация наших усилий на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, способствует снижению конфликтного потенциала. Такие подходы реализуем при подготовке совместных морских и воздушных патрулирований, военных учений как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах», — отметил Шойгу.

«Вооруженные силы Китая и России обязательно будут внимательно реализовывать договоренности, достигнутые главами государств, и продвигать военное сотрудничество и военно-техническое сотрудничество, военную торговлю между Китаем и Россией и обязательно выведем их на новый уровень», — добавил Шанфу.

Сергей Шойгу подчеркнул, что в Москве высоко ценят выбор России в качестве первой страны для зарубежной поездки Ли Шанфу после назначения на должность министра обороны. В марте так же поступил и председатель KHP Си Цзиньпин.