Восточный союз: оборонные академии РФ и КНР договорились о сотрудничестве

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Оборонные академии России и Китая договорились о сотрудничестве

Фото, видео: РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Сергей Шойгу и его коллега Ли Шанфу подписали соответствующий меморандум. О чем еще договорились министры?

Министр обороны КНР Ли Шанфу возложил цветы к могиле Неизвестного солдата у стен московского Кремля. Вместе с ним в мероприятии приняли участие и другие члены китайской делегации. По завершении глава военного ведомства направился на встречу со своим коллегой Сергеем Шойгу.

В Национальном центре управления обороной стороны подписали меморандум о сотрудничестве между Военной академией Генштаба Вооруженных сил России и Академией национальной обороны Народно-освободительной армии Китая.

«Координация наших усилий на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире, способствует снижению конфликтного потенциала. Такие подходы реализуем при подготовке совместных морских и воздушных патрулирований, военных учений как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах», — отметил Шойгу.

«Вооруженные силы Китая и России обязательно будут внимательно реализовывать договоренности, достигнутые главами государств, и продвигать военное сотрудничество и военно-техническое сотрудничество, военную торговлю между Китаем и Россией и обязательно выведем их на новый уровень», — добавил Шанфу.

Сергей Шойгу подчеркнул, что в Москве высоко ценят выбор России в качестве первой страны для зарубежной поездки Ли Шанфу после назначения на должность министра обороны. В марте так же поступил и председатель KHP Си Цзиньпин.

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