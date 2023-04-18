Губернатор Ведерников доложил Путину о мерах поддержки мобилизованных в Псковской области

О развитии Псковской области говорили в Ново-Огареве. Владимир Путин встретился с губернатором Михаилом Ведерниковым. Этот западный регион, а рядом Латвия и Эстония, за последний год столкнулся с многочисленными проблемами. Сотни грузовиков стояли на границе, Евросоюз в одностороннем порядке закрыл совместные программы на общую сумму 300 миллионов рублей.

По словам Ведерникова, Псковской области помогли меры господдержки, благодаря им доходы регионального бюджета выросли. О поддержке мобилизованных и их семей говорил уже президент. Он поинтересовался, что делается в этом направлении.

«Хочу сказать, что у нас и жители, и малый, и средний бизнес активно во всю эту работу включились, предприятия нам помогают. С начала СВО, несмотря на то, что регион небогатый, на помощь тем, кто „за ленточкой“ находится, их семьям, в подшефные территории, беженцам порядка 700 миллионов уже направили — это и бюджетные, и внебюджетные средства», — рассказал глава региона.

«Михаил Юрьевич, семьи военнослужащих должны находиться под особым контролем и вниманием с вашей стороны», — потребовал президент.

«Владимир Владимирович, так и есть. Я лично с ними регулярно встречаюсь, мы обсуждаем все вопросы. Более того, с командирами наших соединений практически еженедельно мы на связи. Они говорят, что им нужно», — ответил на это чиновник.

В регион заметно растет турпоток, за последний год он увеличился почти наполовину. Гости едут в Псков, Пушкинские Горы. А Печорам в этом году исполняется 550 лет. Михаил Ведерников попросил Владимира Путина найти время в графике и приехать.