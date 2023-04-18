Главные итоги приезда главы Минобороны КНР Ли Шанфу в Москву

Сближение Москвы и Пекина никак не дает покоя первой демократии мира, которая любыми путями вставляет всем палки в колеса.

Пока в российской столице гостил министр обороны Китая Ли Шанфу, за океаном разыгралась целая комедия в лучших голливудских традициях. В ней нашлось место и Чайна-Тауну, и китайским шпионам, и даже целому подпольному полицейскому участку.

За все это в Вашингтоне потребовали от Поднебесной объяснений. Дмитрий Вахницкий продолжит…

Министры обороны России и Китая встретились в символичной обстановке. Над головами — огромные национальные флаги, у ног — весь земной шар. Зарубежный визит Ли Шанфу именно в Москву призван продемонстрировать всему миру, с кем Пекину по пути. Об этом заявил сам гость из Поднебесной. Вместе с Сергеем Шойгу главы двух ведомств сегодня подписали меморандум о взаимопонимании между военной академией Генштаба России и Академией Национальной обороны Народно-освободительной армии Китая.

«Российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие находятся на самом высоком уровне, их необходимо развивать, оказывая друг другу решительную поддержку, в том числе, по вопросам национальной безопасности», — отметил Шойгу.

Министр обороны Китая заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина помогает снимать напряженность и делает стабильнее обстановку в мире. Впрочем, от такой дружбы совсем не в восторге в Вашингтоне, там пытаются помешать появлению новых глобальных союзов, причем делают это весьма экстравагантным способом. Накануне стало известно, что ФБР обнаружило секретный китайский полицейский участок в нью-йоркском Чайна-тауне.

«Министерство общественной безопасности Китая неоднократно и грубо нарушало суверенитет нашей страны, в том числе путем открытия и функционирования полицейского участка в центре Нью-Йорка», — рассказал Бреон Пис, прокурор США по восточному округу Нью-Йорка.

По данным следствия, секретный участок работал с февраля прошлого года. ФБР утверждает, что его главной целью было преследование китайских диссидентов. Правда, обвинения предъявили 40 полицейским на территории самого Китая. В Штатах арестованы всего двое. И это могло бы быть простым совпадением, но сегодня сам госсекретарь США потребовал от Пекина определится и четко обозначить, на правильной ли они стороне.

«Это именно то, что президент Байден стремился укрепить на Бали, когда он встречался с президентом Си, и я ожидаю, что мы сможем продвинуться вперед в этом направлении. Но для этого необходимо, чтобы Китай четко обозначил свои собственные намерения», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Видимо, все дело в том, что Китай как раз очень ясно обозначил намерения — первый визит после переизбрания председатель Си Цзиньпин совершил в Москву, сейчас тоже с первым после назначения визитом приехал министр обороны. США и без того приписывали Пекину секретную помощь русским в технологиях и вооружении. И теперь Вашингтон в своем привычном стиле дипломатические намеки подкрепляет демонстрацией силы.

«Десяти лицам, включая шесть сотрудников Министерства общественной безопасности Китая, были предъявлены обвинения за их роль в оказании помощи китайскому правительству в цензурировании и подавлении свободы слова пользователей платформы одной из американских технологических компаний. Китайская коммунистическая партия пыталась подвергнуть цензуре политически чувствительные темы, неприемлемые для правительства КНР», — заявил Дэвид Сандберг, помощник директора вашингтонского отделения ФБР.

Но на переговорах министров обороны в Москве сегодня четко было сказано — Россия и Китай одинаково оценивают саму суть глобальной трансформации мира. Он уже перестал быть однополярным. В США к такому не привыкли и нервная реакция Вашингтона с постоянными ультиматумами говорит сама за себя. Издание Politico со ссылкой на свои источники пишет — администрация Байдена готовится объявить о беспрецедентных мерах ограничения американских инвестиций в Китай. Главной целью называют необходимость сдержать технологическое и военное развитие Пекина.

«Мир переживает распад глобального проекта, мы вступили в эпоху новой регионализации так называемой, создание новых зон доверия. Старая модель, которая до поры до времени всех устраивала, и каждый в ней получал свою прибыль, она распалась», — пояснил Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ.

Визит министра обороны Китая, к тому же, совпал с военно-морскими учениями, которые проводит Тихоокеанский флот России. А корабли Поднебесной прямо сейчас тренируются в Тайваньском проливе. США и здесь пытаются играть на обострение, на остров, который даже Вашингтон признает частью Китая, отправлены 200 американских военных советников, инструкторы будут обучать армию Тайваня.

Китай не остался в долгу и запретил своим предпринимателям вести любую экспортную и импортную деятельность с американскими производителями оружия Lockheed Martin — это авиакосмическая корпорация, и Raytheon — производитель таких военных брендов, как ЗРК Patriot, крылатые ракеты «Томагавк» и ПЗРК «Стингер». Обе фирмы входят в тройку крупнейших поставщиков вооружений для армии США. А также поставляют оружие Тайваню. И вряд ли американское оружейное лобби добавит стабильности в и без того неспокойном регионе.