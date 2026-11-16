Встречу лидеров России, США и КНР подтвердили в Белом доме

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 39 0

Трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа должны пройти в Шэньчжэне.

Что в Белом доме сказали о встрече Путина и Трампа в Китае

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Белый дом подтвердил встречу лидеров России, Китая и США. Переговоры состоятся в четверг, 19 ноября, в Шэньчжэне. Об этом свидетельствует опубликованный график президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Из документа, который опубликовала администрация главы Белого года, следует, что трехсторонняя встреча состоится в гостиничном комплексе Kylin Villa. Переговоры должны начаться примерно в 09:30 по Москве. Других деталей встречи помощники Трампа не привели.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что была достигнута договоренность о проведении 19 ноября переговоров с участием президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Они встретятся на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он продлится два дня: 18 и 19 ноября.

Затем встречу лидеров России, КНР и США подтвердили в Пекине. В пресс-службе китайского МИД уточнили, что переговоры состоятся в городе Шэньчжэне. Подробности внешнеполитическом ведомство также не привело.

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