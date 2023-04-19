Брухунова объяснила, зачем каждый день ходит на процедуры: «Это не для похудения»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 78

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова высказалась о своей фигуре

Фото, видео: Instagram* / bruhunova

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Все пять рабочих дней недели супруга Евгения Петросяна заняла пилатесом, массажем, визитами к косметологу и массажисту.

Директор Театра эстрадных миниатюр, супруга юмориста Евгения Петросяна и молодая мама Татьяна Брухунова рассказала поклонницам о своем плотном графике тренировок и косметологических процедур. С понедельника по пятницу она проходит курс оздоровления, который разработали ее специалисты. Но то, что на дворе весна и не за горами пляжный сезон — не при чем. Оказывается, 34-летняя Брухунова вовсе не стремится похудеть.

Избранница Петросяна заявила, что не считает свои килограммы и не стесняется своих форм. Она безо всякого стеснения публикует фото десертов в соцсетях, а не фруктовые тарелки с семенами и ростками. Однако в ее курсе много процедур, направленных на моделирование фигуры и борьбу с рыхлостью бедер. Например, «Эндосфера», ручной и висцеральный массаж, пилатес, растяжка, уход за лицом и обертывания тела. Брухунова утверждает, что таким образом она взялась именно за здоровье.

«Девочки, я хотела бы отметить, что все эти процедуры назначены специалистом и это не для похудения. Это для оздоровления. У меня вообще нет задачи иметь какой-то вес. Моя задача — иметь здоровый организм», — подчеркнула жена юмориста.

Татьяна Брухунова родила супругу сына Вагана в 2020 году. Мальчик появился на свет в одной из элитных клиник в Дубае. Как позже признавалась молодая мама, пополнение в семье стало результатом долгого и трудного пути — большого количества неудачных попыток забеременеть. Женщина не оставила карьеру, но старается как можно больше времени проводить с сыном. Ваган уже посещает с мамой выставки и спектакли.

Ранее, писал 5-tv.ru, подруга бывшей жены Петросяна Елены Степаненко разоблачила ложь о его первой супруге, которая якобы погибла.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Брухунова объяснила, зачем каждый день ходит на процедуры: «Это не для похудения»

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