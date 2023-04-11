Не была балериной и не погибала: подруга Степаненко разоблачила ложь о первой жене Петросяна

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37

Подруга Степаненко опровергла смерть первой жены Петросяна

Не была балериной и не погибала: подруга Степаненко разоблачила ложь о первой жене Петросяна

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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СМИ тиражировали версию о ранней и трагической гибели первой супруги знаменитого артиста. Где же она была на самом деле все это время?

Подруга бывшей жены юмориста Евгения Петросяна Наталья раскрыла правду о его прошлых браках. Особое внимание собеседница dni.ru уделила первой жене артиста, по ее словам, про нее на страницах СМИ пишут много лжи.

Как отметила Наталья, ресурсы приняли за официальную версию информацию о смерти супруги Петросяна в аварии, когда их общая дочь Викторина была еще маленьким ребенком. Однако — это самое большое вранье, которые тиражирует семья. Дезинформирует об этой теме даже статья на «Википедии», отметила женщина.

«Она не была балериной и не погибала, а дожила до преклонных лет и умерла не так давно, хотя и вдали от единственной дочери», — прокомментировала собеседница издания.

Также Наталья приоткрыла завесу на тему отношений родной дочки Петросяна и самой известной его жены — Елены Степаненко. Экс-супруга стала третьей мачехой Викторины, когда девушке было за 20 лет.

«Много лет Викторина на дух не выносила Степаненко, и они даже не общались, насколько я знаю», — уточнила приятельница знаменитости.

В заключение подруга Степаненко добавила, что наследница Петросяна все же нашла точку соприкосновения со знаменитой артисткой эстрады. По ее словам, их отношения наладились после появления в жизни юмориста молодой жены, пятой по счету, Татьяны Брухуновой. Дочь и бывшая супруга начали «дружить против Танюшки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отношениях 77-летнего Петросяна с первенцем от Брухуновой.

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