Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Китайский совет дня на среду, 19 апреля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 22

В этот день стоит максимально бережно сохранять баланс во всех делах.

Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Китайский совет дня на среду, 19 апреля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 19 апреля?

В среду темп жизни немного замедлится, нам дадут возможность выдохнуть и оглядеться вокруг. Ключевое слово дня — баланс. Именно к нему будет сводиться все в этот день.

Совет дня: в среду стоит фокусироваться только на том, что не встречает сопротивления. Идет дело к вам руки — делайте. Что-то срывается и не состыковывается — не упирайтесь, оставьте до лучших времен.

Предостережение дня: в среду не стоит играть и вступать в споры. Выиграть если и получится, то за счет несоразмерно больших усилий. Лучше в этот день силы сэкономить, чтобы воспользоваться ими в следующем раунде.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Китайский совет дня на среду,...

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