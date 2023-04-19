ФСБ рассекретила, как «Смерш» вычислял немецких шпионов в годы ВОВ

Сотрудники советской военной контрразведки «Смерш» могли практически сразу вычислить агента из Германии в годы Великой Отечественной войны. Вычисляли шпионов по излишне качественным пропускам. Об этом рассказывается в архивных документах, опубликованных в новом сборнике «Смерш». 1943-1945. Главные и оперативные документы». В книге, выпущенной издательским домом «Комсомольская правда», собраны уникальные, недавно рассекреченные оперативные документы из государственных и ведомственных архивов, в том числе ФСБ России

«По внешнему виду эти документы часто новые, не изношенные, тогда как дата их выдачи 2-3-месячной давности. Скрепки документов книжечного образца изготовлены из нержавеющей стали, в то время как наши документы скрепляются железной проволокой и на бумаге оставляют следы ржавчины. В материале обложки есть шелковая нить, чего нет в наших документах», — говорилось в инструкции.

Также выдавали шпионов и фотографии: излишне качественный глянцевый снимок сразу бросался в глаза. Также в инструкции перечисляются и другие особенности документов: другой цвет обложки у удостоверений и партбилетов, написание букв, а также орфографические ошибки.

Также у поддельных документов, а именно командировочных и отпускных удостоверений, отсутствовал цифровой шифр перед исходным номером.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Ставрополье открыли мемориал памяти бойцам контрразведки «Смерш».