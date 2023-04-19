ВСУ обстреляли Новую Каховку, есть раненые среди мирных жителей

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Прицельный обстрел украинские националисты ведут по району, где находится больница.

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Артиллеристские удары ВСУ оставили без света и связи жителей Новой Каховки. Стреляли с правого берега Днепра.

Всего по городу выпустили не менее 15 снарядов. Осколки пробили стены зданий и разбили окна. Подачу электричества в дома восстановили по резервной схеме.

Ранее в экстренных службах сообщили об обстреле четырех других населенных пунктов Херсонщины. По ним выпустили не менее 40 снарядов из ствольной артиллерии.

В результате украинского обстрела Новой Каховки есть пострадавшие, сообщает администрация города.

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