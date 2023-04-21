Нож может стать мечом: китайский совет дня на пятницу, 21 апреля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 6

В конце недели энергии достигнут своего пика: будьте поосторожнее!

Нож может стать мечом: китайский совет дня на пятницу, 21 апреля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 21 апреля?

В пятницу энергии будут такими же агрессивными, что и накануне.  День столкновения традиционно может портить кровь нарушениями планов, странными задержками, отказами и не выполнением обязательств.

Совет дня: если вы делаете на что-то очень крупные ставки, не занимайтесь этими делами в пятницу. Моральный ущерб от возможных неурядиц может перевесить физический. Так что успокоим нервы и дождемся благоприятного периода. 

Предостережение дня: исключите в пятницу любой экстрим. Никаких рискованных развлечений и неуравновешенного поведения. Остерегайтесь травм, особенно от колюще-режущих предметов.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

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Нож может стать мечом: китайский совет дня на пятницу, 21 апреля

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