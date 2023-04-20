Как в голливудском блокбастере: погоня в Ньй-Йорке закончилась ранением полицейского

Преступник пытался скрыться от правоохранителей на авто, но в итоге ему это не удалось.

Полицейская погоня на уровне голливудских блокбастеров развернулась на улицах Нью-Йорка. Автомобиль, за рулем которого был преступник, на полной скорости влетел в веранду кафе, а затем выехал на тротуар и снес фонарный столб.

Несмотря на сильные повреждения, нарушитель продолжил отрываться от правоохранителей. Позже его все-таки догнали и арестовали. Однако перед этим подозреваемый успел тяжело ранить одного из полицейских.