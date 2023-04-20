Чем богаты: Петербург вошел в список городов с самыми состоятельными людьми

При этом количество богачей Северной столицы сократилось на 38%.

Санкт-Петербург вошел в список городов с самыми состоятельными гражданами. Согласно данным консалтинговой компании, в Северной столице живут почти семь тысяч долларовых миллионеров, 55 из них обладают состоянием больше 100 миллионов долларов, а миллиардеров всего семь.

При этом за десять лет количество состоятельных людей сократилось на 38%. По подсчетам аналитиков, еще больше численность миллионеров упала в Москве. Здесь их стало меньше на 44%.