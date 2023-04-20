«Это его опозорит»: кто и зачем шантажировал Семенович голыми фото

Как откровенные снимки экс-солистки «Блестящих» едва не разрушили ее жизнь?

Певица Анна Семенович однажды стала жертвой шантажиста. В своем микроблоге знаменитость рассказала, что ее шантажировали голыми фото. Однако Семенович нашла идеальный и неожиданный для недоброжелателя выход из ситуации.

«Я, знаете, что сказала ему? «Да выставляй! Пусть все посмотрят, какая я красивая», — со смехом рассказала певица.

В любом случае, отметила она, поступить можно по-разному: либо написать в полицию заявление о шантаже, либо отнестись проще и не поддаваться на уловки. Ведь, уверена Семенович, стоит один раз пойти на поводу у шантажиста, и он не отстанет от вас никогда.

С артисткой эта ситуация произошла очень давно, однако она и сейчас бы ответила недоброжелателю так же.

«А что плохого в голых фотках? Если у вас красивое тело, пусть все посмотрят. Подумаешь! Пусть выставит, если он такой… А вы просто напишите: „Никогда не думала, что мужчина, с которым я была близка, мог так поступить“. Это его еще больше опозорит», — посоветовала Семенович.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Семенович показала честное фото поклонникам.