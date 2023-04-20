«Мое уважение»: Юлия Пересильд ответила космонавтам на критику

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 48

Юлия Пересильд призвала космонавтов закончить травлю в ее адрес

«Мое уважение»: Юлия Пересильд ответила космонавтам на критику

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Актриса счастлива, что смогла выполнить свою главную миссию — исполнить роль в достойном фильме.

Актриса Юлия Пересильд призвала прекратить травлю в ее адрес со стороны космонавтов. В том числе звезда отреагировала на предложение дать ей звание Героя России. Ранее директор гильдии актеров Валерия Гущина сообщила о намерении присвоить его артистке, ведь та сыграла главную роль в фильме, впервые снятом в космосе.

«Они (руководители „Роскосмоса“. — Прим. ред.) считают адекватным присуждение артистам высочайшей награды страны за их труд? Это нормально на фоне того, что профессиональные космонавты после полетов подолгу ждут, когда их наградят? Я хотела бы спросить профессиональное сообщество космонавтов», — написала Пересильд в соцсетях.

В этом посте знаменитость обратилась к космонавту Федору Юрчихину и его коллегам, которые ранее раскритиковали ее. По словам Юлии, она никого не просила о звании Героя России и не подавала никаких документов.

Сейчас знаменитость просто рада, что смогла исполнить роль в достойном фильме. Ради этого знаменитость в кратчайшие сроки подготовилась к полету. При этом Пересильд выразила глубокую благодарность российским покорителям космоса, несмотря на все недопонимания.

«И самое главное — мое уважение вам и безмерное восхищение вашими подвигами. И даже то несметное количество гадостей, которые вы про меня говорите, отношение мое к вам не поменяет», — призналась актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Пересильд нуждается в огромной сумме.

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