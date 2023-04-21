Российское рыболовецкое судно загорелось возле южнокорейского порта Пусан

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 43

Судьба нескольких человек до сих пор остается неизвестной.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Olaf Krüger; Пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры РФ; 5-tv.ru

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Российское судно загорелось в 30 милях от морского порта Пусан в Южной Корее. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. Ведомство проводит проверку по факту происшествия.

Всего на судне «Калтан» находилось 25 человек. По предварительным данным эвакуирован 21 член экипажа. Как уточняют южнокорейские СМИ, двое из них были направлены в больницу с различными травмами, судьба еще четверых рыбаков остается неизвестной, возможно, они до сих пор остаются на корабле.

В настоящее время продолжаются спасательная операция и ликвидация пожара.

Прокуратура предполагает, что причиной возгорания могли стать нарушения требований пожарной безопасности.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры пожара на пароме у берегов Филиппинских островов.

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