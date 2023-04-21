Пробег все больше: почему россияне отдают предпочтение подержанным автомобилям

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В России на четверть выросли продажи подержанных автомобилей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Помимо роста спроса, увеличивается и цена. Машину с рук теперь можно взять на 750 тысяч рублей дороже. С чем это связано?

Жители России пересаживаются на «бэушные» иномарки. Как пишут «Известия», с начала года объемы продаж авто с пробегом выросли на четверть. Растет не только спрос, но и цены. Подержанные машины в среднем подорожали на 10%, до 750 тысяч рублей.

Рост рынка б/у автомобилей происходит на фоне падения продаж новых. Автоэксперты объясняют это дефицитом и высокой ценой. Дилеры отмечают, что россияне все чаще отказываются от подержанных европейских машин в пользу китайских.

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