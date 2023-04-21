Создатель «ВКонтакте» и Теlеgrаm Павел Дуров сильно обеднел за последний год

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 86

Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером в России по версии Forbes

Создатель «ВКонтакте» и Теlеgrаm Павел Дуров сильно обеднел за последний год

Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org

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Бизнесмен опустился в рейтинге с третьего места сразу на десятое. Что случилось?

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров за последний год сильно потерял в деньгах. Как сообщает Forbes, он возглавил рейтинг российских миллиардеров, потерявших наибольшее количество денег.

«Состояние в 2023 году: 11,5 миллиарда долларов. Изменение за год: минус 3,6 миллиарда долларов», — уточняется в сообщении.

В статье говорится о том, что это произошло из-за падения котировок компаний-аналогов. Буквально в 2022 году Дуров занимал в рейтинге третье место, а в этом году опустился сразу на десятое.

Также в список Forbes вошли многие другие миллиардеры — все вместе они лишились 8,5 миллиарда долларов. На их состояние повлияло много факторов, однако пострадали в большинстве своем те бизнесмены, чьи активы находились за границей или состояли из инвестиций.

До этого, в 2022 году, Forbes признал Дурова богатейшим бизнесменом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), тогда его состояние оценивалось в 15,1 миллиарда долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как создатель «ВКонтакте» и Теlеgrаm Павел Дуров заявил о смене имени.

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