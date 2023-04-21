Три волосинки в пять рядов: супругу Игоря Николаева не узнали с новой прической

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 222

Юлия Проскурякова наделала шума в Сети из-за полуоблысевшей прически

Три волосинки в пять рядов: супругу Игоря Николаева не узнали с новой прической

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Волосы знаменитости заметно поредели, а местами словно проглядывает плешь.

Супруга композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова напугала поклонников своей новой прической — от густой шевелюры певицы не осталось и следа. Волосы артистки заметно поредели, а местами и вовсе словно проглядывает плешь. Фото из соцсетей знаменитости поделилось издание dni.ru.

«Натворили дел», — подписала снимок Юлия.

На нем компанию певице, предположительно, составляет стилист, поработавшая над новым образом знаменитости. Вместо объемной укладки у Юли теперь прилизанные волосы с эффектом влажности. Правда, многие поклонники эксперимент звезды не оценили.

К слову, супругу композитора часто критикуют за вкус. Многие находят, что Юлия совершенно не умеет обращаться с гардеробом и часто подбирает совсем неуместные наряды. Кто-то даже сравнивает певицу с бабушкой из-за нелепых образов. Артистка между тем остается при своем мнении, и главное, звездному супругу оно импонирует.

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