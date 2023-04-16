«Не просто отжимания»: Газманов раскрыл секрет идеальной физической формы

Певец в этом году отмечает 55 лет сценической деятельности и по-прежнему крутит сальто на концертах.

Певец Олег Газманов, которому летом исполнится 72 года, рассказал в беседе с 5-tv.ru, как ему в столь почтенном возрасте удается сохранять отличную физическую форму и исполнять сальто на сцене.

«Это серьезный вопрос. Многие интересуются, как мне это удается. Это не просто количество отжиманий, это целая философия. Она связана с едой, с духовной жизнью», — заявил артист за кулисами концерта в честь 20-летия «Ретро FM».

Газманов признался, что его давно уже просят вести курс по поддержанию идеальной физической формы, и певец даже не против, однако выкроить на это время у него пока не получается.

«Я все время себе говорю: вот уйду на пенсию и займусь этим. Но я уже 11 лет на пенсии как бы», — со смехом сказал Газманов.

Львиную долю времени певца по-прежнему занимает творчество. Прямо сейчас у Газманова идет большой гастрольный тур с программой «Вперед, Россия!». По словам артиста, программа посвящена тем событиям, которые происходят сейчас в жизни россиян, и в то же время приурочена к 55-летию сценической деятельности певца.

В концерте в честь 20-летия «Ретро FM», прошедшем в МТС Live Холл, кроме Олега Газманова, приняли участие Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Таня Буланова, «Иванушки International», Александр Иванов и группа «Рондо», Андрей Державин, Шура, Лада Дэнс и многие другие знаменитости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист РФ Олег Газманов увидел в российской культуре признаки деградации и полностью согласился с решением президента России поддерживать эту сферу на государственном уровне.