В Петербурге на праздновании Ураза-байрама собрались рекордные 400 тысяч человек

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После общей молитвы мусульмане обычно предпочитают отмечать событие в кругу близких.

Фото, видео: © РИА Новости / Мурад Оруджев; 5-tv.ru

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Ураза-байрам отмечают миллионы мусульман в России. Этим праздником завершается священный месяц, а с ним и строгие ограничения. В Петербурге — рекорд по числу участников празднований. В этом году их почти 400 тысяч.

После общей молитвы многие продолжили отмечать в семейном кругу. Принято навещать родных, помогать нуждающимся. Празднования длятся три дня. В некоторых регионах — Татарстане, Башкирии, Чечне, Дагестане, Крыму и других — они стали выходными.

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В Петербурге на праздновании Ураза-байрама собрались рекордные 400 тысяч человек

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