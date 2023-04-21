В Петербурге на праздновании Ураза-байрама собрались рекордные 400 тысяч человек

Ураза-байрам отмечают миллионы мусульман в России. Этим праздником завершается священный месяц, а с ним и строгие ограничения. В Петербурге — рекорд по числу участников празднований. В этом году их почти 400 тысяч.

После общей молитвы многие продолжили отмечать в семейном кругу. Принято навещать родных, помогать нуждающимся. Празднования длятся три дня. В некоторых регионах — Татарстане, Башкирии, Чечне, Дагестане, Крыму и других — они стали выходными.