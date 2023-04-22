«Степашка» на передовой: какое оружие поможет справляться с дронами в зоне СВО

Новое ружье весит почти десять килограммов.

В России разработали и продемонстрировали новое вооружение, которое предназначено для поражения и уничтожения беспилотников. Информация о ружье размещена на сайте компании-разработчика «Локмас».

Принцип действия ружья с названием «Степашка» основан на использовании внутренних алгоритмов работы самого дрона. Ружье позволяет посадить беспилотник, перехватив управление и используя команды самого аппарата.

Примечательно, что оружие против дронов весьма простое в управлении: транспортировка и применение осуществляется одним человеком, специальных навыков и опыта не требуется.

Весит «Степашка» 9,6 килограмма, работает на стандартных частотах управления дронами, а дальность его действия достигает полукилометра. Ружье способно работать автономно до двух часов, а в комплект входит зарядное устройство.

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