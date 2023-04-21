Передвижной аэропорт: роботу «Маркер» нашли уникальное применение в зоне СВО
РИА Новости: робот «Маркер» в зоне СВО можно оснастить для запуска сотни дронов-камикадзе
Фото: © РИА Новости / Иван Сураев
Использование роботов поможет снизить риски для жизни российских военных и нанести серьезный удар по неприятелю.
Российский роботизированный комплекс «Маркер», который используется в зоне СВО, получил новые модификации, позволяющие расширить сферы его использования. Об этом РИА Новости рассказали в НПО «Андроидная техника».
Представитель фирмы-разработчика отметил, что теперь «Маркер» может перевозить грузы, доставляя их к военным или на склад. И даже заниматься эвакуацией раненых бойцов. И не только.
«Потенциально мы можем установить на „Маркер“ контейнеры, в которых будут размещены до 100 беспилотников. Таким образом, с „Маркера“ смогут осуществляться атаки на противника роями дронов», — поделился исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
Специально под эту задачу были разработаны беспилотные летательные аппараты БАС-80.
Кроме того, российский робот «Маркер» сможет работать не только в одиночку, но и с группой себе подобных, добавил главный конструктор-руководитель Алексей Богданов.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru рассказывал, чем российский «Маркер» опасен для американских и немецких танков.
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