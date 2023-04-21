Передвижной аэропорт: роботу «Маркер» нашли уникальное применение в зоне СВО

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 24

РИА Новости: робот «Маркер» в зоне СВО можно оснастить для запуска сотни дронов-камикадзе

Передвижной аэропорт: роботу «Маркер» нашли уникальное применение в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Иван Сураев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Использование роботов поможет снизить риски для жизни российских военных и нанести серьезный удар по неприятелю.

Российский роботизированный комплекс «Маркер», который используется в зоне СВО, получил новые модификации, позволяющие расширить сферы его использования. Об этом РИА Новости рассказали в НПО «Андроидная техника».

Представитель фирмы-разработчика отметил, что теперь «Маркер» может перевозить грузы, доставляя их к военным или на склад. И даже заниматься эвакуацией раненых бойцов. И не только.

«Потенциально мы можем установить на „Маркер“ контейнеры, в которых будут размещены до 100 беспилотников. Таким образом, с „Маркера“ смогут осуществляться атаки на противника роями дронов», — поделился исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

Специально под эту задачу были разработаны беспилотные летательные аппараты БАС-80.

Кроме того, российский робот «Маркер» сможет работать не только в одиночку, но и с группой себе подобных, добавил главный конструктор-руководитель Алексей Богданов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru рассказывал, чем российский «Маркер» опасен для американских и немецких танков.

Тема:
Спецоперация
21 апр
«Кажется, что все ждут»: Михалков предрек трагическую судьбу бежавшим из РФ звездам
21 апр
Работает артиллерия: лучшие видео из зоны СВО за день
21 апр
Что происходит на окраинах Северска: репортаж с передовой
20 апр
ВС РФ «Солнцепеками» взламывают укрепленные позиции ВСУ
20 апр
В зоне спецоперации обнаружили членов ЛГБТ-отряда ВСУ
20 апр
«Противника видим»: РФ готова отразить возможный удар ВСУ в Запорожской области
20 апр
«Существенная опасность»: Песков высказался о вступлении Украины в НАТО
20 апр
Минобороны РФ: Киев потерял до 470 боевиков на донецком направлении
20 апр
ВС РФ поразили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
20 апр
Российские десантники пресекли попытки ВСУ перебросить резервы под Артемовском
+3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.62
-0.03 89.46
0.09
День прибавляется, движение ускоряется: китайский гороскоп на неделю с 24...

Последние новости

6:13
«Кажется, что все ждут»: Михалков предрек трагическую судьбу бежавшим из РФ звездам
6:00
Работает артиллерия: лучшие видео из зоны СВО за день
5:49
«Он мудрее»: Гагарина рассказала, как ей удается ладить с 15-летним сыном
5:23
Передвижной аэропорт: роботу «Маркер» нашли уникальное применение в зоне СВО
5:16
Надежный крепеж: как выбрать дюбели для любых бытовых задач
5:04
А мама знает? Дочку Успенской засняли в свадебном платье за витриной в кафе

Сейчас читают

Я ей не наливала: Алена Блин рассказала про закулисье скандального интервью Ани Лорак
В Госдуме предложили давать мамам бесплатных нянь от государстваа
Возрождение Речи Посполитой: губительный путь для Польши
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео