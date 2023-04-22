Затопленное американцами судно с 1060 пленными найдено в Южно-Китайском море

|
Алексей Панков
Алексей Панков 112

Японский корабль в 1942 году направлялся с бывшей австралийской территории Новой Гвинеи на остров Хайнань, когда его поразила торпеда.

Затопленное американцами судно с 1060 пленными найдено в Южно-Китайском море

Фото: www.globallookpress.com / J.W.Alker

Читайте нас в: Дзен Новости

В Южно-Китайском море у северо-западного побережья филиппинского острова Лусон на глубине более 4000 метров было обнаружено японское торговое судно Montevideo Maru, затонувшее во время Второй мировой войны. Об этом сообщает CNN.

Судно перевозило около 1060 заключенных примерно из 16 стран, в том числе 850 австралийских военнослужащих. Корабль плыл с бывшей австралийской территории Новой Гвинеи на остров Хайнань, но был поражен торпедой, выпущенной американской подводной лодкой. Австралийские власти выразили признательность тем, кто принимал участие в поисках судна.

Неделя тренировок: итоги внезапной проверки Тихоокеанского флота

«Чрезвычайные усилия, приложенные к этому открытию, говорят о непреходящей истине торжественного национального обещания Австралии всегда помнить и чтить тех, кто служил нашей стране», — написал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российское судно загорелось в 30 милях от морского порта Пусан в Южной Корее.

+13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
Яна Чурикова призналась в сложностях с организацией концерта «фабрикантов»
15:41
В Германии массово высылают российских дипломатов
15:30
В Минобороны РФ рассказали о захвате новых кварталов в Артемовске
15:18
Затопленное американцами судно с 1060 пленными найдено в Южно-Китайском море
15:02
Общественность потребовала проверить Лайму Вайкуле на реабилитацию нацизма
14:44
В Большом Московском Цирке опровергли эвакуацию из-за угрозы взрыва

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
Пенальти напоследок: как не остаться без гроша при разводе с футболистом
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео