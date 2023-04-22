Затопленное американцами судно с 1060 пленными найдено в Южно-Китайском море

В Южно-Китайском море у северо-западного побережья филиппинского острова Лусон на глубине более 4000 метров было обнаружено японское торговое судно Montevideo Maru, затонувшее во время Второй мировой войны. Об этом сообщает CNN.

Судно перевозило около 1060 заключенных примерно из 16 стран, в том числе 850 австралийских военнослужащих. Корабль плыл с бывшей австралийской территории Новой Гвинеи на остров Хайнань, но был поражен торпедой, выпущенной американской подводной лодкой. Австралийские власти выразили признательность тем, кто принимал участие в поисках судна.

Неделя тренировок: итоги внезапной проверки Тихоокеанского флота

«Чрезвычайные усилия, приложенные к этому открытию, говорят о непреходящей истине торжественного национального обещания Австралии всегда помнить и чтить тех, кто служил нашей стране», — написал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российское судно загорелось в 30 милях от морского порта Пусан в Южной Корее.