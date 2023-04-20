Неделя тренировок: итоги внезапной проверки Тихоокеанского флота
На Дальнем Востоке завершилась внезапная проверка Тихоокеанского флота РФ
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
В ходе завершившейся внезапной проверки Тихоокеанского флота была впервые протестирована обновленная система обороны Камчатки.
На Дальнем Востоке завершились учения по внезапной проверке Тихоокеанского флота. Военные протестировали обновленную систему обороны и готовность базирующихся там сил.
На последнем этапе тренировки экипажи Дальней авиации ВКС показали воздушное патрулирование акватории Охотского и северной части Японского морей. А поисково-ударная группа российских кораблей провела стрельбы по условному противнику.
Внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота шла почти неделю. В маневрах участвовали более 25 тысяч военнослужащих, несколько десятков кораблей и подлодок и почти 90 самолетов и вертолетов.
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