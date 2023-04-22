«Первая пластическая операция»: Боня решилась лечь под нож хирурга

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Полина Долгова
Полина Долгова 88

Телеведущая Виктория Боня рассказала о первой пластической операции

«Первая пластическая операция»: Боня решилась лечь под нож хирурга

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Сейчас 43-летняя блогер находится на реабилитации и потихоньку восстанавливается.

Телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала о первой пластической операции, которую сделала в Дубае. Результатом звезда поделилась в социальной сети.

Боня уже давно переехала в Монако. Однако время от времени путешествует по миру. Недавно она отправилась в ОАЭ, но не как турист, а для того, чтобы сделать пластику.

В блоге в Instagram* Боня опубликовала видео, на котором идет по Дубаю с перевязанным лицом и в очках. Верхняя часть головы была закрыта специальными бинтами.

Виктория Боня после пластической операции Виктория Боня после пластической операции. Фото: Instagram* / victoriabonya

«Я иду по Дубаю, и меня прямо так узнают. Отек прошел, и я хочу сказать, что можете поздравить меня с моей первой пластической операцией. Результат будет через четыре дня или пять дней», — рассказала участница телевизионных шоу.

Сейчас 43-летняя блогер находится на реабилитации и потихоньку восстанавливается. В скором времени женщина хочет поделиться всеми подробностями проведенной процедуры. К слову, в Эмираты Боня улетела вместе с 11-летней дочерью Анджелиной.

Недавно модель призналась, что у нее новые отношения, которые могут привести к свадьбе. Она все еще скрывает имя возлюбленного, но рассказала о нем некоторые факты. Оказывается, что мужчина не женат, у него свой бизнес, он занимается криптовалютой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня рассказала об откровенном разговоре с экс-супругом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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