Зеркальный ответ: Захарова рассказала, сколько немецких дипломатов выслали из РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Захарова: из России выслали более 20 дипломатов ФРГ

Зеркальный ответ: Захарова рассказала, сколько немецких дипломатов выслали из РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Многие европейские государства за то, чтобы выслать из России всех своих дипломатов. Как реагирует Москва?

Большое число германских дипломатов было выслано из России. Об этом в эфире федерального канала рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Более двадцати», — заявила она.

Все это произошло на фоне того, что в ФРГ приняли решение о выселении сотрудников российских дипломатических представительств в срочном порядке. Москва уже осудила действия Берлина, отметив, что это серьезно разрушает весь массив российско-германских отношений.

Также в российском ведомстве подчеркнули, что Москва даст зеркальный ответ Берлину и вышлет германских дипломатов.

Собственно, еще с 2022 года Россия постоянно сталкивается с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Таким образом они реагируют на проведение специальной военной операции по защите Донбасса.

Специальная военная операция продолжается 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил об оказании военной помощи ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Главы самопровозглашенных республик попросили поддержки у России в связи с участившимися обстрелами со стороны Украины. Российская армия продолжает защищать мирное население Донбасса и добивается денацификации Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Германии массово высылают российских дипломатов.

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