«Европа является пешкой Америки»: в Турции жестко прошлись по США и их союзникам

Турецкое дипломатическое ведомство выступило с жесткой критикой политики Запада.

Восход многополярности приветствуют во всех «не западных» частях света, тех что готовы проявить субъектность: Россия, Китай, Африка (целый континент), мусульманский Ближний Восток. И особая роль Турции, которая, впрочем окончательно сформируется после выборов 14 мая. Если свой пост сохранит Эрдоган — Анкара останется субъектом. Если его конкурент — объектом политики. Причем чужой политики.

«Есть Америка. Европа — это мул в конвое Америки. В ней нет ничего особенного. Европа не может вынести рациональное суждение от своего имени. Америка теряет свою репутацию. Весь мир ненавидит Америку. Европа является пешкой Америки в Африке. Все африканские государства ненавидят страны, которые их эксплуатируют, включая Францию. Дорогие друзья, я хочу сказать вам, что игра изменилась», — заявил глава МИД Турции Сулейман Сойлу.