Кто в ответе за гибель мальчика в Оренбурге от стаи собак и за тех, кого не приручили

Ситуация с бродячими псами в Оренбурге складывается катастрофическая. Но решают ли эту проблему власти?

Большая трагедия в Оренбурге породила большую дискуссию. Среди бела дня стая собак загрызла восьмилетнего мальчика. в городе на улицах то ли семь, то ли десять тысяч безнадзорных псин.

По горячим следам возбуждено уголовное дело, сразу по двум статьям в том числе «халатность», под домашний арест отправлен начальник управления ЖКХ. Ирония судьбы в том, что именно этот чиновник — единственный из всей мэрии бил тревогу, что катастрофически не хватает денег на отлов бродячих псов.

Но Оренбургу не до собак было — за последние пять лет сменилось четыре мэра, два ушли на повышение, один стал фигурантом уголовного дела за коррупцию. Когда новому градоначальнику приносят смету — 14 тысяч рублей на одну дворнягу, ему проще вычеркнуть такую статью расходов. В регионе средняя зарплата — 43 тысячи. Выбор: стерилизовать трех кобелей или прокормить работягу с семьей.

С 2020 года в России запрещено жестокое обращение с животными, утверждена технология ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск). В идеале поголовье сокращается гуманно и постепенно. Хотели как лучше, но за минувший год зафиксировано в России 227 тысяч нападений животных на людей. То есть примерно каждые две минуты, где-то в большой России кого-то кусают, чаще всего одичавшие псы. Каждые две минуты.

Во время нападения на восьмилетнего мальчика в Оренбурге рядом не оказалось взрослых, чтобы отогнать зверей. У мальчика вообще была сложная судьба: рос без отца, мать умерла, он попал в приемную семью. Вроде хорошую: не обижали, но вот, недоглядели.

Реакция на трагедию понятная — кровь за кровь. На улицах Оренбурга начали травить и убивать собак: тех, кто нападал, не тех — без разбора. Народную волю поддержали депутаты, мэр и губернатор — они попросили Госдуму изменить закон и разрешить опять умерщвление дворняг.

Но вот незадача — «ответственное отношение к животным» уже прописано в Конституции. Можно ли считать отстрел или усыпление бродячих псов «ответственным отношением» — вопрос к юристам. Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова о том, что происходит в Оренбурге.

Кровавые следы на земле, разорванная куртка, черный кроссовок, эти кадры облетели все родительские чаты Оренбурга. Второклассника Максима смогли опознать лишь по одежде.

На месте, где растерзали школьника, сегодня — стихийный мемориал. Люди несут цветы, игрушки, конфеты. Все случилось в роковой вечер воскресенья. Мальчики гуляли недалеко отсюда. Но за ними в какой-то момент погнались собаки. Ребята бросились в рассыпную. И Максим прибежал сюда, в гаражи, где его ждала уже другая свора собак.

«Я кричала просто блаженно, я три дня приходила в себя»,

«Вот, мусор идешь выкидываешь, они же кидаются, и все бесполезно!» — возмущаются местные жительницы.

Обезумевшие стаи уже несколько лет охотятся на людей в Оренбурге. Жители для них, как добыча. Своры держат в страхе целые жилые кварталы.

«На меня зимой нападали, я с лопатой был, еле отбился! Наверное, десять собак», — рассказал мужчина.

«Опять кидаются на людей, на детей», — кричит женщина.

Чаще всего нападают на стариков и детей. Бездомные псы знают, что те вряд ли смогут дать отпор.

«На прошлой неделе, в школу шел. Вот так вот в ногу вцепилась», — показывает мальчишка след от укуса.

«У меня дочь ходит с газовым баллончиком, от собак», — поделилась жительница Оренбурга.

После трагедии местные жители вышли на сход, решили защищать себя сами, раз местным чиновникам нет дела до проблем горожан.

«Один день бы дали, сказали бы люди давайте сами, все бы охотники вышли», — уверена одна из горожанок

По подсчетам самой администрации, на улицах Оренбурга — почти семь тысяч бездомных псов. За то, что собаки бегают по улицам, чиновников ждут штрафы, но они их не пугают. Зато пугают горожан уголовной ответственностью, если те начнут защищать себя сами.

«Не делайте самосуда, не делайте самосуда, не выходите с ружьями, не стреляйте. Послушайте! Потому что все, кто это сделал, получили по этому закону лишение свободы», — кричит на горожан мэр.

— Вы не считайте себя причастным к смерти мальчика? Жестокому растерзанию ребенка?

— Суд разберется.

Всех собак пока повесили на начальника управления ЖКХ города Анатолия Байкарова. Его задержали по статьям «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Данное подразделение отвечало за заключение госконтрактов с одним из АНО города Оренбурга на отлов, стерилизацию и содержание бездомных животных. По мнению органов предварительного следствия, данные госконтракты были ненадлежащим образом заключены», — заявил следователь по особо важным делам СК РФ по Оренбуржской области Евгений Валуев.

Начальник ЖКХ своей вины не признал. Чиновник равнодушно слушал вопросы журналистов. И только на оглашение меры пресечения, безразличие сменилось облегчением.

«Избрать в отношении Байкарова Анатолия Анатолиевича меру пресечения в виде домашнего ареста в жилом помещении», — зачитала вердикт судья.

Год назад администрацией Оренбурга был проведен тендер на строительство приюта для животных вместимостью до 500 особей. Стоимость только проекта оценивалась в четыре миллиона рублей. Приют так и остался только на бумаге.

«Было освоено 4,2 миллиона на проведение проектно-изыскательных работ, это не постройка приюта. Это они определили место положение приюта, возможно изучили почву», — показывает карту одна из жительниц города.

Строительный и бытовой мусор, бурьян… Это, собственно, и есть то место, где и зарыты деньги на приют, рабочие даже песка не пожалели, видно, что копали. На этом все закончились. Мэр города в интервью говорит, все вообще надо было делать по-другому с самого начала, радикально решать собачий вопрос.

«Они будут сидеть в этих клетках, для чего и для кого? <…> Для чего нам их просто кормить? <…> Нам детей нужно кормить. Еще раз говорю: менять закон — утилизировать», — заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

Зато администрация только в прошлом году потратила больше 50 миллионов рублей на 25 умных остановок с зарядками для телефона… Еще 30 миллионов из бюджета ушли на такие же «умные» спортивные площадки.

— Не подскажете, здесь площадка какая-то умная должна быть? С QR-кодами.

— Нет не слышал.

В Оренбурге всего четыре частных приюта и все они переполнены. Они содержат около двух тысяч собак. Все это существует благодаря работе волонтеров, исключительно на пожертвования.

По словам властей, стаю, которая загрызла ребенка поймали и поместили в приют. Однако по закону, через три недели, их снова отпустят на свободу.

«Все волонтеры против того, чтобы собаки были на улице. Но к сожалению, приюты не могут вместить количество уже выброшенных животных», — рассказывает директор приюта Наталья Фатеева.

И Оренбург с его четырьмя миллионами на проект приюта — капля в море. Даже если его когда-нибудь построят, то туда смогут поместить только 500 собак, еще шесть с половиной тысяч останутся в городе, и их число будет только расти. И так по всей стране.

«Эти заявления: „А чего мы будем деньги на собак тратить“… Да вы деньги тратите на здоровье и защиту граждан. По данным прокуратуры было проигнорировано порядка 750 обращений в год, приют, в нарушении предписания прокуратуры, простроен не был, там существует какая-то некоммерческая автономная организация, на которую возложили функции», — возмущается депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов.

Татьяна Романова — директор той самой автономной некоммерческой организации, с которой заключались контракты. Это единственная компания в городе, которая участвует и выигрывают все тендеры по отлову и содержанию животных в Оренбурге. Других просто нет. Несколько лет назад бродячая собака сильно покусала школьницу, в случившимся обвинили Романову, тогда дело закрыли, так как ребенок остался жив. Но завели второе — за нарушение финансовой отчетности.

«У нас контракт закончен, который на 103 собаки, и дальше, в связи, вот если бы не было вот этого, я бы, конечно, вышла дальше на торги, делала бы, может, прямой контракт. Но сейчас я лучше буду делать все за счет волонтеров, как-то не хочется третью уголовку на себя вешать», — заметила директор компании.

То, что чиновник, ответственный за отлов собак, проведет два месяца в кругу семьи, а не в СИЗО, общественность возмутило. Как и то, что мэр за два дня до гибели ребенка в интервью утверждал, что ситуация с бродячими собаками под контролем. После трагедии на улицах Оренбурга действительно стало меньше бродячих собак. На десять особей. К лету их популяция естественным способов увеличиться уже на сотни.