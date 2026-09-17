Сам запрещу: в чем бы россияне хотели себя ограничить

Эфирная новость 36 0

Сложнее всего контролировать привычки, связанные с самочувствием и импульсивными расходами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россияне хотели бы запретить себе просматривать соцсети перед сном

Самозапрет на просмотр соцсетей перед сном оказался самым популярным ответом россиян на вопрос: какое ограничение они хотели бы установить для самих себя? Этот вариант выбрали семь из десяти опрошенных.

Также в топе запретов — подход к холодильнику после 22.00, покупки на маркетплейсах после полуночи и оформление фитнес-абонементов.

Аналитики отметили, что сложнее всего контролировать привычки, которые связаны с самочувствием и импульсивными расходами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о последствиях отказа от сладкого на 30 дней. Ограничение не должно касаться натуральных источников углеводов, например фруктов, — исключить стоит лишь привычные продукты «к чаю»: конфеты, шоколад, десерты, сладкие напитки и другие продукты с добавленным сахаром.

Первые дни могут быть сложными, но со временем тяга к сладкому ослабевает, а рацион становится более сбалансированным. При уменьшении добавленного сахара улучшается самочувствие: снижается количество эпизодов сонливости и резкой усталости после еды. Положительные изменения также затрагивают вес и состояние кожи. При этом что отказ от сладкого на месяц сам по себе не является способом «перезапустить» организм или вывести токсины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.17
-0.07 97.13
-0.17
Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
«Солнце катится вниз»: впервые с 2021 года не было вспышек четыре дня
11:19
Медведь задрал двух сборщиков ягод в Приангарье
11:09
Пока соседи молчали: мать мучила 16 детей и насиловала одного из них
11:00
Затхлый запах, комки, сбитый мех: как подготовить пуховики, шубы и пальто к зиме
10:56
Фестиваль молодежи в Екатеринбурге завершился гала-концертом
10:47
Не прошел семейный кастинг? Почему дочь Яна Цапника откладывает замужество

Сейчас читают

Сотрудник аэропорта Лейпцига рассказал, какой действительно дрон там поймали
Высоким мировым ценам на кофе скоро придет конец
«Она до сих пор ходит»: Музыченко рассказал о связи со школьной учительницей
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен