«Мир не рухнет»: Свиридова назвала способ побороть страхи и неуверенность в себе

По мнению 60-летней певицы, заносчивое поведение молодых артистов и их скандальные выходки — всего лишь последствия низкой самооценки.

Заслуженная артистка РФ Алена Свиридова поговорила о страхе перед будущим и неуверенности в себе в эксклюзивном интервью ведущей спецпроектов Пятого канала Светлане Шевченко. В столице прошла церемония вручения премии «Аванс» в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Молодые и подающие надежды актеры получили своим награды, а звезды старшего поколения — поддержали преемников.

Страх, сопровождающий юношу или девушку в начале жизненного пути, на первых шагах в карьере — это результат неуверенности в себе. И это чувство свойственно всем молодым людям без исключения, уверена Свиридова. Чтобы придать себе значимости, ребята, поймавшие первые лучи славы, начинают вести себя вызывающе, дерзко, провокационно.

«Молодые — они в себе не уверены. Даже если они демонстрируют прямо противоположное и творят черт-те что, это тоже от неуверенности в себе. И может быть, если эта награда действительно за какие-то достижения, она их сможет привести в чувство. И убрать вот эту излишнюю звездность, которая опять же идет от неуверенности, на мой взгляд», — заявила певица.

О боязни перед выходом на сцену или перед критиками, что оценивают творчество, Свиридова знает не понаслышке. В начале карьеры, призналась звезда, она сталкивалась с этим страхом лицом к лицу — до дрожи, которую ничем не остановить.

«И трясло, и колотило. Но потом, когда ты перестаешь к себе серьезно относиться, ты начинаешь видеть себя в более смешном свете. Мне эта позиция очень нравится, она освобождает. Освобождает от боязни сделать не то, боязни облажаться, от этого перфекционизма. Если даже сделаешь что-то не то, мир не рухнет, точно! И скорее всего 99,99% (людей) не заметит, понимаете?» — размышляет артистка.

Алена Свиридова уверена, что чрезмерная требовательность к себе может быть очень опасной. Из-за постоянного недовольства человек просто съедает сам себя, не оставляя и кусочка тем самым страшным критикам.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как прошла церемония вручения премии «Аванс» и последовавшая за ней белая вечеринка. А также об откровенном наряде 54-летней актрисы Эвелины Бледанс, которая приковала к себе все взгляды во время танцев.