Вокруг конкурса песни разгорелся большой скандал. Почему первую победительницу от Украины не пригласили?

Украинская певица Руслана Лыжичко, ставшая победительницей «Евровидения» в 2004 году, не приглашена на финал конкурса в 2023-м. Об этом заявил ее продюсер Александр Ксенофонтов в разговоре с украинским изданием УНИАН.

В беседе с журналистами Ксенофонтов поделился подробностями и объяснил, что его так сильно возмутило. По его словам, Руслану в этом году не стали приглашать на шоу и всего лишь сняли в массовке. У «Золотых ворот» в Киеве вместе с молодежью Украины Руслана Лыжичко участвовала в съемках кадров, которые покажут на сцене во время конкурса песни.

«Нас не пригласили и не спланировали. Мы вообще нигде никак в событиях так называемого большого „Евровидения-2023“ не задействованы на сегодняшний день», — заявил продюсер певицы.

По его словам, именно Руслана Лыжичко открыла для Украины дорогу на «Евровидение» и достойна появиться на гранд-финале конкурса, потому что является одной из самых ярких певиц за все годы.

Гранд-финал «Евровидения» в Ливерпуле состоится 13 мая. Как и в прошлом году, Россия вновь не участвует в конкурсе.

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