Эти симптомы кори появляются лишь на третий день: не пропусти болезнь

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Алексей Панков
Алексей Панков 1 056

В Роспотребнадзоре назвали симптомы кори на третьи сутки после болезни

Эти симптомы кори появляются лишь на третий день: не пропусти болезнь

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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В Роспотребнадзоре призывают соблюдать меры профилактики. Как избежать заражения?

Основной симптом кори — сыпь — проявляется не сразу, а лишь на третий — пятый день. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, предупредив людей о риске упустить начало развития опасной болезни.

Эксперты отмечают, что первые высыпания появляются на лице, а также за ушами. Затем они быстро распространяются по всей верхней части туловища. На второй день сыпью покрываются руки, тело и бедра. А на третий — кисти рук, голени и стопы.

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По словам представителей ведомства, на третий — четвертый день у заболевших появляется одутловатость и отечные веки. Высыпания на коже — несколько позднее. Также среди симптомов выделяют заложенность носа, сухой грубый кашель, повышенная температура тела, вялость, слабость и плохой аппетит.

В Роспотребнадзоре отмечают, что корь — серьезное и даже опасное заболевание. Передается инфекция воздушно-капельным путем, а скорость ее распространения буквально молниеносная.

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