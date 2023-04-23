Депутат Госдумы Николай Борцов умер на 78-м году жизни

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Полина Долгова
Полина Долгова 1 397

Точная причина случившегося пока неизвестна.

Депутат Госдумы Николай Борцов умер на 78-м году жизни

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Депутат Государственной думы РФ, а также почетный гражданин Лебедянского района Липецкой области Николай Борцов умер на 78-м году жизни. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

В заявлении отмечалось, что Борцов сделал очень много для развития родного района и области. Он вкладывался в детские площадки, скверы, а также закупал оборудования для медицинских учреждений, поддерживал одаренных детей и многодетные семьи. И это только малая часть того, что он сделал для своих земляков.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким Борцова и отметил, что до последних дней жизни тот был патриотом страны и всегда приходил нам помощь тем, кто нуждался.

Свой пост Борцов занял 19 сентября 2021 года, он являлся депутатом пяти созывов, а также членом фракции «Единая Россия» и комитета Госдумы по делам национальностей. Наряду с этим у него было ученое звание — профессор Государственного университета по землеустройству.

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