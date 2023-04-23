Прогулочное судно с россиянами на борту пропало в Красном море
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Детали случившегося уточняются. Ведутся беседы с близкими пропавших людей.
Фото: www.globallookpress.com / Frank Sommariva
Прогулочное судно с россиянами пропало в Красном море. Как стало известно 5-tv.ru, всего на борту было три человека.
Предварительно, ЧП произошло между Саудовской Аравией, Йеменом и Эритреей. Экипаж должен был прибыть в порт Джибути 19 апреля, но его так никто и не видел.
Детали случившегося уточняются.
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