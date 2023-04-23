Прогулочное судно с россиянами на борту пропало в Красном море

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 1 543

Детали случившегося уточняются. Ведутся беседы с близкими пропавших людей.

Прогулочное судно с россиянами на борту пропало в Красном море

Фото: www.globallookpress.com / Frank Sommariva

Читайте нас в: Дзен Новости

Прогулочное судно с россиянами пропало в Красном море. Как стало известно 5-tv.ru, всего на борту было три человека. 

Предварительно, ЧП произошло между Саудовской Аравией, Йеменом и Эритреей. Экипаж должен был прибыть в порт Джибути 19 апреля, но его так никто и не видел.

Детали случившегося уточняются.

+16° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
81.49
-0.13 89.35
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:11
Лавров о ситуации с невыдачей американских виз российским журналистам: «Не забудем, не простим»
15:58
Страны Балтии раскритиковали китайского дипломата за мнение о статусе Крыма
15:41
Костюм-невидимка: у российских военных появится уникальное снаряжение
15:29
Понадобилось 500 лет: ученые раскрыли пугающую тайну древнего календаря майя
15:27
Прогулочное судно с россиянами на борту пропало в Красном море
15:18
В Москве сообщили о смерти выдающегося композитора Алексея Муравлева

Сейчас читают

«Многие уже поняли трагичность своего положения»: Михалков об уехавших звездах
Ветеран разведки заявил о безвыходной ситуации для ВСУ
Эти симптомы кори появляются лишь на третий день: не пропусти болезнь
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео