Прогулочное судно с россиянами на борту пропало в Красном море

Прогулочное судно с россиянами пропало в Красном море. Как стало известно 5-tv.ru, всего на борту было три человека.

Предварительно, ЧП произошло между Саудовской Аравией, Йеменом и Эритреей. Экипаж должен был прибыть в порт Джибути 19 апреля, но его так никто и не видел.

Детали случившегося уточняются.