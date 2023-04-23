Рябков о реакции РФ на невыдачу США виз российским журналистам: «Они это запомнят»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 98

Во внешнеполитическом ведомстве назвали действия американской стороны очередным проявлением антироссийского курса.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал невыдачу российским журналистам американских виз для сопровождения делегации на председательстве России в Совбезе ООН. Заместитель Сергея Лаврова назвал отказ США принять группу корреспондентов возмутительным и неприемлемым приемом.

«Группе российских журналистов, которые должны были сопровождать Лаврова в Нью-Йорк визы выданы не были до последнего момента. До последнего момента американцы делали вид, что они работают, и решение вот-вот будет найдено. Это игра на нервах, это издевательство, это очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то, что верить нельзя, их просто не стоит слушать», — сообщил он.

Рябков добавил, что во время подготовки к вылету Москва вела диалог с Вашингтоном по этому вопросу. Однако, как он отметил, результат оказался плачевным вопреки всем заверениям и обещанием.

«Все это вранье, все это откровенная ложь, и она не красит страну, принимающую на своей территории штаб-квартиру ООН», — подчеркнул замглавы МИД.

Сергей Рябков уточнил, что журналисты должны были освещать важнейшее мероприятие в рамках российского председательства в совете безопасности. По его словам, тематика многосторонности и ближневосточных дел, а также ряд встреч, которые Лавров должен был провести в Нью-Йорке могли бы стать крупными информационными поводами, и пресс-пул должен был быть рядом.

«Этого не случилось, ответственность целиком на американской стороне. Я подчеркиваю, мы найдем формы, как ответить на это, чтобы американцы заполнили надолго, что так не делается. И они это запомнят», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров прокомментировал ситуацию с невыдачей американских виз российским журналистам.

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