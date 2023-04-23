Надежда сообщила, что посольство России и МИД РФ совместно с ведомствами Саудовской Аравии помогают в поисках пропавших моряков.

Прогулочная яхта вышла в Красное море с 17 на 18 апреля и пропала без вести. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru жена капитана Надежа Расина рассказала, что судно должно было прийти в порт Джибути 19 апреля. Но никаких сигналов не поступало.

Сейчас задействованы всевозможные способы поиска пропавших россиян. Родственникам моряков помогают посольство России в Саудовской Аравии и МИД РФ. Власти иностранного государства пока не предоставили спутниковые снимки с места пропажи яхты. Женщина предполагает, что это связано с бюрократическими трудностями.

Надежда Расина сообщила, что в пропаже судна, предположительно, виноваты пираты.

«Сейчас нам из Саудовской Аравии в береговой охране сообщили о том, что с ними связалась организация, которая занимается посредничеством с пиратами. Мы подробности не знаем, только знаем, что у них находится яхта. Эта организация связалась с Саудовской Аравией, а дальше там уже, видимо, ждут начала переговоров. Переговоры еще не начались. Нам сообщили это просто как факт», — сообщила Надежда Расина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Атлантическом океане пиратами был захвачен танкер с химикатами.