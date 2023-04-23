Илон Маск и Стивен Кинг устроили перепалку на тему помощи Украине

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 415

Илон Маск и Стивен Кинг устроили перепалку на тему помощи Украине

Илон Маск и Стивен Кинг устроили перепалку на тему помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / www.imago-images.de

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Знаменитый миллиардер рассказал, что пожертвовал 100 миллионов Киеву. Но зачем?

В социальной сети Twitter писатель Стивен Кинг заявил, что Илону Маску стоит отдать деньги за синюю галочку, которую бизнесмен оплачивает за писателя, Фонду помощи по спасению жизней в Украине.

«Это всего восемь долларов, так что, возможно, мистер Маск мог бы добавить немного больше», — написал Кинг в Twitter.

В ответ на это сообщение писателя, Илон Маск напомнил, что фактически пожертвовал 100 миллионов долларов Украине, так как отказался от денег Минобороны США.

С 20 апреля в Twitter начали удаляться галочки верификации у пользователей, которые не оформили подписку на Twitter Blue. Галочки пропали у многих знаменитый людей. Сейчас не подтверждены аккаунты Папы Римского, Ким Кардашьян, Бейонсе, Кэти Перри и основателя социальной сети Джека Дорси. Американский телеканал CNN отметил, что это может привести к росту фейковых страниц, которые выдают себя за звезд. Подписка на Twitter Blue стоит восемь долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск стал самым популярным пользователем Twitter.

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