Захарова высмеяла призыв Мельника увеличить помощь Украине в десять раз

Замглавы украинского МИД обратился к партнерам с просьбой пересечь все «красные линии».

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова подняла на смех запросы заместителя главы украинского МИД Андрея Мельника. Мнением она поделилась в своем Telegram-канале. Представитель киевского режима в своем заявлении просил партнеров усилить поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и буквально вступить в бой. Политик счел, что каждая страна, сочувствующая Киву, должна выделить на поставки оружия 1% от ВВП.

«Замглавы МИД Украины Мельник заявил: Киеву необходимо десятикратное увеличение военной помощи, в связи с чем призвал партнеров страны пересечь все „красные линии“… И снять исподнее», — прокомментировала Захарова.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Россия присоединилась к ополченцам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) после очередного обострения на линиях соприкосновения и серии обстрелов со стороны ВСУ. Целями армии президент Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию киевского режима, защиту мирного населения Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

С первого дня спецоперации ряд западных стран взялся поставлять на Украину оружие и боевую технику. Параллельно с тем эти государства начали вводить санкции в отношении Москвы, к этому дню реализованы уже десять пакетов ограничительных мер, установлен потолок цен на российскую нефть. Готовится 11-й пакет.

Страна принимает вызовы, вопреки ожиданиям недругов, российская экономика выдержала испытания, были налажены новые внешнеполитические связи. Европа вынуждена мириться с последствиями собственных санкций, из-за которых, в том числе, взлетели цены. Ранее 5-tv.ru сообщал, что чиновники Евросоюза признали — следующие, более жесткие ограничения станут для них фатальными.