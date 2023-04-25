Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум станцевала в обнажающем часть ягодиц мини-платье. Ролик она опубликовала в личном блоге.

Клум пришла в откровенном наряде на вечеринку. Платье золотистого оттенка открыло не только ее спину, но и часть ягодиц — в результате ее нижнее белье оказалось у всех на виду. В таком образе 49-летняя манекенщица станцевала перед камерой.

Хайди Клум в откровенном образе. Instagram* / heidiklum

Хайди Клум часто радует подписчиков кадрами в откровенных нарядах. Около недели назад она выложила фото со съемок нового шоу, позируя в зеленом мини-платье с глубоким декольте.

Знаменитость находится в прекрасной форме, несмотря на то, что родила четверых детей. Старшая дочь Хелен (Лени) появилась на свет от бизнесмена Флавио Бриаторе. Пара рассталась еще во время беременности Хайди Клум. В браке с музыкантом Силом у супермодели родились трое детей: мальчики Генри и Йохан, а также девочка Лу. Пара рассталась в 2012 году.

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