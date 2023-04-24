Первое полутеневое затмение Луны произойдет 5 мая: как и где смотреть

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Рита Миронова
Рита Миронова 37

Россияне увидят полутеневое затмение Луны 5 мая

Первое полутеневое затмение Луны произойдет 5 мая: как и где смотреть

Фото: www.globallookpress.com / Biswarup Ganguly/ Eyepix Group

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Чего ждать от первого в этом году подобного явления?

Первое в этом году лунное затмение произойдет уже на следующей неделе — 5 мая большая часть жителей России сможет увидеть необычное явление. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария, наблюдать за ним не смогут только жители Чукотки и Таймыра.

Полутеневое затмение значит, что Луна пройдет через полутень Земли. Явление продлится четыре часа и 17 минут — с 18:14 до 22:31 по московскому времени. Пик затмения ученые прогнозируют на 20:23 — в это время невооруженным глазом будет заметно потемнение края Луны. Но увидеть затмение получится при одном условии — погода в это время должна был ясной.

Как пояснили в планетарии, москвичам увидеть пик затмения будет затруднительно, так как Луна расположится низко над горизонтом, ее будут закрывать дома и деревья. Над горизонтом ночное светило поднимется после 20:00.

Также затмение будет отчетливо видно из Антарктиды, Азии, Африки, Южной и Восточной Европы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасен коридор затмений 20 апреля — 5 мая 2023 года.

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