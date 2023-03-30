Весной жителей Земли ожидает два невероятных астрономических явления — солнечное (20 апреля) и лунное (5 мая) затмения. Масштабные перемены на небосводе серьезным образом повлияют на судьбы людей. Астрологи называют этот период коридором затмений. В течение 2023-го это событие произойдет дважды: весной и осенью.

С точки зрения эзотерики, в этот момент происходит переход естественного спутника Земли из Северного лунного узла в Южный, что оказывает особое влияния на жизнь людей. Подобные пересечения отвечают за кармические задачи и способны вернуть истории прошлого, чтобы дать возможность исправить забытые ошибки.

Как не навлечь на себя неприятности во время коридора затмений, эксклюзивно Пятому каналу рассказала эзотерик и астролог Аделина Панина.

Что такое коридор затмений

Коридором затмений называют дни между солнечным и лунным затмениями, которые следуют друг за другом. Астрологи утверждают, что в это время небесные тела будто проходят из одного пространства в другое через определенный перевал, который и знаменует это явление.

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Нахождение в данной зоне вызывает чувство неустойчивости и потери опоры. В этот период происходят ситуации, которым тяжело дать оценку со стороны, поэтому специалисты в области эзотерики советуют не принимать серьезных решений, а перемены в жизни лучше отложить на другое время.

Частота подобных явлений разнится. Коридор затмений обычно происходит один или два раза в год. В 2023-м он состоится весной и осенью. Первый раз коридор откроется 20 апреля в 05:37 по московскому времени и закроет свои двери 5 мая в 22:32 по Москве. Однако свое воздействовать это астрологическое событие начнет оказывать примерно за неделю до начала коридора затмений, а полностью его влияние спадет через 6-7 дней после окончания.

Чем запомнится коридор затмений 2023

В 2023-м коридор затмений пройдет по оси Овен — Скорпион. В этот период времени с людьми могут происходить странные явления, связанные с событиями минувших лет.

«Вступаем мы в этот коридор затмений, начиная со знака Овна. Буквально 15-20 минут не хватает, чтобы дойти до миролюбивого Тельца. Заканчивается коридор в Скорпионе. Это очень сложный кармический период. С точки зрения астрологии, в этом событии участвуют Солнце и Луна, а также Южный и Северные узлы, которые отвечают за кармические задачи нашей жизни. Это безумное время, когда мы отрабатываем то, что заслужили», — прокомментировала эзотерик.

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Сочетание противоборствующих стихий, покровительствующих знакам зодиака, в которых будут происходить эти явления, приведет к недопониманиям и ссорам между людьми. В огненном Овне случится солнечное затмение, а лунное состоится в созвездии водного Скорпиона. Такие колебания отрицательно скажутся на социальных взаимодействиях. Раздражительность и активность выйдут на первый план. Важно научиться контролировать гнев.

Общие рекомендации на период коридора затмений — что можно и нельзя делать

Коридор затмений — это время, когда стоит переосмыслить свою жизнь и пожинать плоды совершенных поступков. Начинания в данное время не принесут результатов, так как мощная энергия, вызванная перемещениями Луны, будет постоянно препятствовать реализации задуманного.

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«Я рекомендую в это время не принимать никаких решений, хотя все будет провоцировать к этому», — сообщила эксперт.

Также следует вспомнить о своих неблаговидных поступках и исправить ситуацию или хотя бы извиниться перед незаслуженно обиженным человеком.

«В определенной степени это время работы над ошибками, время созидания, некой интроспекции, когда полезно заглянуть внутрь себя», — пояснила астролог.

Рекомендуется взять контроль над эмоциями и поступками, усмирять раздражительность и несдержанность. В это время могут появиться желания что-то резко начать или бросить, но это, как предупредила эзотерик, импульсивное и неправильное решение. Лучше отложить вопрос до выхода небесных тел из коридора затмений. Тогда вероятность не допустить ошибку будет снижена.

Любовь и отношения — что можно и нельзя делать в коридор затмений 2023

С точки зрения личных взаимоотношений в этот период точно не нужно провоцировать начало отношений, вывод их на новый уровень или расставание. Однако если в это время все-таки состоится какое-либо знакомство, эта связь окажется судьбоносной.

«Вы с этим человеком сыграете важную роль в жизни друг друга. Все в этот период происходит не просто так», — отметила эксперт.

Возможно, во время коридора затмений вновь заявит о себе бывший партнер. Однако на продолжительность этой связи рассчитывать не стоит.

«Появление ваших бывших взаимоотношений нужно для проработки того, что вы не успели сделать», — прокомментировала специалист.

Деньги и бизнес — что можно и нельзя делать в коридор затмений 2023

С точки зрения финансов и бизнеса во второй половине апреля — начале мая не рекомендуется брать кредиты и начинать новые проекты. Наоборот, надо вернуть все, что было взято в долг, и завершить старые замыслы.

«Не забывайте, что это кармическое время создано для того, чтобы как раз закрыть все свои „хвосты“ и все задачи, которые были на вас возложены до этого», — напомнила астролог.

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Все важные изменения во всех сферах жизни стоит отложить на период после коридора затмений и пока навести порядок в делах. Возможно, следует обратиться к практикам, позволяющим очистить карму и нормализовать внутреннее состояние.