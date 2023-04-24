Антистресс-эффект: какие витамины и микроэлементы помогают не нервничать

Врач Гладышев отмечает, что В12 обладает антидепрессивным эффектом.

Если в последнее время человек стал чаще раздражаться и нервничать, то он рискует истощить запасы витаминов в организме. Этот дефицит спровоцирует дальнейшее усиление стресса.

Какие витамины и микроэлементы наиболее важны и как их восполнить? Об этом aif.ru рассказал психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, врач отделения диагностики Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Олег Гладышев.

Он отмечает, что витамины полезны — это общеизвестный факт. Они могут улучшать настроение, давать энергию, а также преобразовывать когнитивные функции мозговой активности — память, внимательность, работоспособность.

Когда стресса очень много, то в конечном итоге нейромедиаторы — вещества, отвечающие за сигналы от нервных клеток, будут истощаться, так как нарушится передача нервных импульсов. Витаминные комплексы буду в дефиците.

Однако нужно осознавать, что витамины — это не лекарства от всех проблем. Если у человека депрессия, то они ему не помогут. Зато витамины полезны в таких состояниях, когда есть синдром хронической усталости и эмоционального выгорания. Они к месту, так как обеспечивают энергией, нормализуют настроение и улучшают мышление.

Какие именно витамины нужны, чтобы снизить восприимчивость к стрессам, тревоге?

В этом случае помогут витамины группы В — В1, В6 и другие. Особенно витамин В12, который обладает антидепрессивным эффектом.

Эксперт отметил, что каждый человек, который заботится о своем здоровье, принимает комплекс раз в полгода, весной и осенью. В первом случае витамины улучшают тонус организма, а во втором укрепляют иммунитет. Их можно найти в мясе, фасоли, молочных продуктах, яйцах, цветной капусте, шпинате.

Также хорошо доказана связь между дефицитом витамина D и подавленным настроением, вялостью, утомляемостью и снижением памяти, работоспособности. Витамин D вырабатывается под воздействием солнечного света. Жители мегаполиса живут в его недостатке из-за того, что вокруг много домов, а работа проходит в офисе, где мало солнечного света. Поэтому его лучше принимать на протяжении всего года.

Между тем витамин С принимает участие в активации ферментов, связанных с передачей нервных импульсов. Так же, как и витамин В12, который обладает антидепрессивным эффектом. У него нет свойства накапливаться в организме, поэтому в потреблении пищи лучше сделать акцент на свежих овощах, зелени, фруктах и отказаться от зимнего рациона — полуфабрикатов, мучного.

Микроэлементы магний и калий также имеют антидепрессивный эффект. Они обладают успокаивающим действиями и содержатся в овощах, бобовых, орехах. Ученые подтвердили, что раздражительность, тревожность и частая смена настроения связаны с нехваткой полезных микроэлементов, которые можно найти в черносливе, бобовых, бананах, в семечках подсолнечника. Недаром некоторые люди, когда нервничают, щелкают семечки.

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