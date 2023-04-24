Сын помог найти: пожилой отец Киркорова представил миру молодую возлюбленную

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Алексей Панков
Алексей Панков 719

Пожилой отец Киркорова представил миру молодую возлюбленную

Сын помог найти: пожилой отец Киркорова представил миру молодую возлюбленную

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Бедрос Киркоров признался: женщина о нем постоянно заботится. К чему приведут такие отношения?

Отец Филиппа Киркорова в эфире одного из федеральных каналов представил свою новую возлюбленную по имени Олеся. Бедрос Киркоров заявил, что познакомился с ней на одном из выступлений сына.

Отец короля эстрады заявил, что девушка постоянно находится рядом с ним и всячески поддерживает. К примеру, она контролирует прием лекарств и измеряет давление пожилого мужчины. Кроме того, Олеся готовит ему различные блюда.

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Бедрос развелся со своей бывшей супругой Людмилой после почти 30 лет совместной жизни. Яблоком раздора стала недвижимость, которую пара нажила за годы совместной жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров шокировал публику на одном из последних концертов своими ягодицами. Музыкант вышел на сцену в черном облегающем костюме.

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