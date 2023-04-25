Как справиться с головной болью без таблеток — семь простых правил

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Полина Долгова
Полина Долгова 173

Остеомастер Санакоева перечислила семь правил для борьбы с головной болью без таблеток

Как справиться с головной болью без таблеток — семь простых правил

Фото: www.globallookpress.com / Michael Boland

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Причиной неприятного симптома может быть как обычная усталость, так и серьезная болезнь. Что важно делать в первую очередь?

С головной болью сталкивался каждый человек на свете. Почему она возникает и как с ней справиться без таблеток, в беседе с aif.ru рассказала остеомастер и специалист по оздоровлению Ирина Санакоева.

Головная боль может свидетельствовать о серьезных заболеваниях. Поэтому ее не стоит заглушать с помощью таблеток. Лучше сходить к врачу и с его помощью выяснить причину неприятного симптома. Ею могут быть опухоли или нарушение мозгового кровообращения. Нередко голова болит и у здоровых людей — например, из-за переутомления, стресса или ПМС.

По словам Ирины Санакоевой, при частой головной боли визит к врачу лучше не откладывать. При этом существуют семь универсальных правил, которые помогут справиться с недугом без таблеток.

Скорректировать рацион

Если человек часто страдает от головных болей, то ему нужно обратить внимание на свое питание. В частности, изучить реакцию организма на определенные продукты. У многих людей голова начинает болеть после употребления вина или другого алкоголя. Так что для выздоровления достаточно исключить его из рациона.

Снять напряжение

Головная боль может быть вызвана мышечными спазмами. Эту проблему несложно решить в домашних условиях — достаточно принять горячий душ. Он улучшит кровоток и снимет усталость. Кому-то также помогает тугая повязка, горячие или ледяные компрессы.

Нормализация давления

Если речь идет о низком давлении, то помогут черный чай или кофе. А при головной боли из-за повышенного давления следует пить больше воды. При этом с гипертонией лучше не шутить и обратиться к терапевту за медикаментозным лечением.

Прием витаминов и минералов

По словам остеомастера, нередко голова болит у людей с дефицитом железа в организме. Нехватка элемента приводит к гипоксии, которая и провоцирует неприятные ощущения. Также боль может возникнуть из-за дефицита веществ группы Омега-3.

Баланс жидкости

Часто голова болит у тех, кто пьет мало воды, предпочитая ей напитки с кофеином. В день следует выпивать как минимум 30-40 миллилитров воды на один килограмм веса. Тогда головная боль может пройти сама собой.

Упражнения

Хорошее средство для избавления от головной боли — массаж волосистой части головы. Движения должны быть неспешными, с глубоким нажатием. Еще помогает растяжка мышц спины — для этого необходимо потянуться руками в разные стороны.

Визит к остеопату

По словам Санакоевой, специалисты помогают людям лучше узнать свое тело и покинуть круг заложников головной боли. В заключение она призвала ни в коем случае не терпеть.

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