«Чудо-биодобавки»: какие ошибки совершают чрезмерно заботящиеся о здоровье люди

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 40

Врач Романенко: чрезмерная забота о здоровье может нанести ему вред

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Felix Schlikis; Фото из личного архива Татьяны Романенко; 5-tv.ru

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Иногда вместо улучшения состояния можно сделать гораздо хуже.

Можно ли, заботясь о своем здоровье, навредить ему? Ответ на этот вопрос эксклюзивно для 5-tv.ru дала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

По словам специалиста, существует понятие здорового образа жизни. Это то, что полезно всем. Речь идет о полноценном сне, правильном питании, физической активности, снижении стресса, прогулках на свежем воздухе. На это нужно обязательно находить время в своем графике.

«Другое дело — бесконтрольный прием лекарственных препаратов, чудо-биодобавок, еще каких-то препаратов, витаминов. Это уже другое дело, и заниматься этим должен врач», — отметила специалист.

Она также добавила, что достаточно распространенная ошибка, когда люди сами себе назначают различные препараты. Зачастую это не только не полезно, но и опасно для жизни.

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