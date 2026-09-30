Каждая пятая россиянка оказалась в группе риска по репродуктивному здоровью

Минздрав: у 20% россиянок вывели факторы риска репродуктивных заболеваний

У каждой пятой россиянки, прошедшей репродуктивную диспансеризацию, обнаружили факторы риска развития заболеваний репродуктивной системы. Об этом Life.ru рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.

По словам специалиста, среди наиболее распространенных факторов риска оказались избыточная масса тела и ожирение. Также в эту группу вошли курение и заболевания, которые сопровождаются повышенным артериальным давлением.

В числе наиболее часто выявляемых гинекологических заболеваний Долгушина назвала нарушение менструального цикла, воспалительные процессы органов малого таза, лейомиому матки и эндометриоз.

При этом, подчеркнула специалист, у большинства женщин, прошедших репродуктивную диспансеризацию, не обнаружили ни заболеваний, ни факторов риска их развития.

Ранее 5-tv.ru сообщал о продуктах, которые могут сказываться на потенции. По словам врача-уролога Сергея Ильина, продуктов с эффектом «природной виагры» не существует. Однако некоторые продукты-иммуномодуляторы способны поддерживать работу организма, что может отражаться и на либидо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.