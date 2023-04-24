Россия проводит специальную военную операцию в Донбассе и на территориях Украины исключительно с целью освобождения регионов от украинских террористов. Любые высказывания о том, что для начала СВО не было причин, являются настоящим враньем. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе выступления на марафоне «Знание».

«Приводить вам огромные списки вот этих случаев лжи, вряд ли, наверное, нужно. <…> Первое — Россия во всем виновата, <…> которая начала специальную военную операцию, ничем не спровоцированную и без каких-либо причин на это. Это чудовищная ложь», — подчеркнул Песков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в ООН для участия в заседаниях организации.